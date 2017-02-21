Неудачей завершились тестовые гонки самоуправляемых электромобилей серии Roborace в рамках состязания 2017 Buenos Aires ePrix в Буэнос-Айресе.

Заезд двух беспилотных электромобилей DevBot прошёл на треке, где состязаются болиды гонки Formula E. Скорость, которую развили DevBot, была не такой уж и высокой - около 115 миль/ч (185 км/ч). Однако к финишу пришёл лишь один электромобиль, так как второй разбился, не вписавшись в поворот. Как сообщается, электромобиль DevBot 2 чересчур агрессивно вошёл в поворот, в результате чего был утерян контроль. В итоге DevBot 2 назван победителем первой гонки такого рода.

Судя по снимкам, опубликованным ресурсом Autoblog Argentina, у DevBot 2 заметно пострадала правая часть корпуса, которой он зацепил барьер. Положительным является то, что никто не пострадал, о чём сообщается в аккаунте Roborace в Twitter.

Эта гонка была названа первым состязанием беспилотных электромобилей, так как впервые в практике Roborace на одном и том же треке одновременно находилось два самоуправляемых болида.

Гоночная серия Roborace всё ещё находится в стадии разработки, но, как и в Formula E, цель состоит в том, чтобы иметь несколько команд, соревнующихся с использованием одной и той же конструкции автомобиля. Первое мероприятие стало важным шагом в этом направлении, хотя надо отметить, что самоуправляемые машины должны быть в состоянии уверенно перемещаться по треку без каких-либо аварий.