Компания Ford намерена отказаться от внедрения автопилотов так называемой «третьей стадии», когда вмешательство человека в управление требуется в экстренном случае или по команде электроники, фактически признав их бесполезными. Как сообщает Bloomberg, американский производитель вместо этого планирует сразу сосредоточиться на выпуске машин с полноценным автопилотом, который должен появиться после 2020 года.

В ходе тестирования автопилотов «третьей стадии» в «Форде» выяснили, что испытатели все время засыпают. В компании пробовали устанавливать специальные зуммеры, предупреждающие световые сигналы, вибрирующие кресла и рули, а также сажали в машину к каждому инженеру напарника. Но все равно каждый раз от монотонного движения испытатели засыпали.

«И это тренированные инженеры, задача которых следить за всем, что происходит, - заявил глава „Форда" по разработке новых продуктов Радж Наир. - Но это человеческая природа: когда ты начинаешь все больше и больше доверять автомобилю, тебе уже кажется, что пристальный контроль не требуется».

К таким же выводам пришли в корпорации Google. Глава принадлежащей ей компании Waymo, занимающейся автопилотами, заявил, что машины с системами «третьего уровня» «возможно, даже не стоит делать».

Полуавтономные автомобили с системами «третьей стадии» контролируют рулевое управления, газ и тормоз, а также следят за окружающей дорожной ситуацией. Но некоторые действия все же требуют вмешательства человека, о чем электроника, например, BMW, Audi и Mercedes-Benz предупреждает за 10 секунд. В Nissan и Honda на это дается 30 секунд. Однако многие эксперты считают, что этого времени недостаточно, чтобы человек вовремя среагировал на экстренную ситуацию.

«Мы не верим ни в пять, ни в десять секунд, - заявил глава Volvo Хакан Самуэльсон. - Это все равно опасно. Если вы заняты чем-то другим, то вам, как показывают исследования, потребуется две минуты и больше, чтобы понять, что происходит, оценить обстановку и взять на себя управление. При меньшем времени это абсолютно невозможно. Это действительно делает системы „третьего уровня" ненужными».