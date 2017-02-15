Компания Spark Racing Technology опубликовала изображения прототипа гоночного электромобиля, который выйдет на старт чемпионата Формула Е в пятом сезоне. Фирма, принадлежащая бывшему руководителю команды Renault F1 Фредерику Вассе, поставляет шасси для этой серии с первого сезона (с 2014 года). В это раз она вновь выиграла тендер FIA.

Новое шасси будет называться SRT05e и разрабатываться совместно с инжиниринговой фирмой Dallara. На рендерах показан лишь предварительный вариант дизайна, который в будущем может измениться. При этом на изображениях можно заметить защитный экран вокруг кокпита - похожее решение тестировала команда Red Bull в Формуле-1.

Болид получит новый комплект батарей от McLaren Applied Technologies: их емкость увеличится с 28 до 54 киловатт-часов, но масса автомобиля из-за этого возрастет почти на 10 процентов. Для того чтобы нивелировать это в Spark намерены использовать «новые легкие материалы» в конструкции машины.

Сейчас идет третий сезон Формулы Е. Ближайшая гонка пройдет 18 февраля в Буэнос-Айресе. Всего запланировано 12 этапов, последний из которых намечен на 30 июля.