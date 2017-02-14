Нидерландская компания PAL-V, занимающаяся разработкой летающих автомобилей с 2001 года, начала прием заказов на первую серийную модель. Аэромобиль Liberty в «стартовой» спецверсии Pioneer Edition обойдется в 499 тысяч евро, однако сейчас в компании принимают только предоплату в размере 25 тысяч. В случае последующего отказа от покупки средства не возвращаются.

Фирма рассчитывает реализовать 90 экземпляров модели, а затем в продажу поступит более доступная модификация Liberty Sport. Предполата за нее составит десять тысяч евро, а полная стоимость базовой версии достигнет 299 тысяч.

Отличия варианта Pioneer Edition заключаются в особой комплектации и различных бонусах. Например, такие модели получат подготовленные в соответствии с пожеланиями клиента цветовую схему и отделку салона.

Кроме того, их покупатели смогут воспользоваться полной поддержкой инструкторов компании при обучении пилотирования (при этом им понадобится лицензия пилота - ее можно будет получить в собственной школе PAL-V).





Для владельцев машин особой серии будет подготовлен также специальный сертификат с золотой табличкой с индивидуальным номером аэромобиля.

Для движения по земле и в воздухе двухместные модели PAl-V использует комбинированную трансмиссию с использованием двигателя Rotax и двух винтов. На подготовку автомобиля к полету, по словам разработчиков, достаточно десяти минут. Несущий винт машины раскладывается автоматически, однако лопасти заднего винта и остальную конструкцию необходимо готовить вручную. Для взлета потребуется от 90 до 200 метров.

В «земном» режиме мощность трехколесника Liberty составляет 100 лошадиных сил. Разгон с места до «сотни» занимает менее девяти секунд при максимальной скорости 160 километров в час. Средний расход топлива равен 7,6 литра на 100 километров.

В воздухе аэромобиль способен на 180 километров в час, при этом минимально возможная скорость составляет 50 километров в час. Отдача двигателя достигает 200 лошадиных сил, а максимальная высота полета - 3500 метров. Дальность полета не превышает 500 километров.

Максимально допустимая взлетная масса Liberty равна 910 килограммам. Заправлять его можно обычным бензином.

Первые покупатели получат аэромобили к концу 2018 года.