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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай откроет в стране 800 тыс. "электрозаправок" до 2018 года

10:03 13.02.2017 |

Транспорт

 

Правительство Китая намерено увеличить популярность электромобилей среди населения. Для этого до конца 2018 года будет оборудовано около 800 тыс. мест, позволяющих провести зарядку электрокаров. Об этом сообщила газета "Чжунго циньняньбао".

"В настоящее время ведутся работы по созданию единой системы оплаты, взимаемой за "заправку" транспортного средства, а также разрабатывается национальный стандарт разъема для подзарядки электрокаров", - приводит издание выдержки из доклада Государственного энергетического управления КНР.

По итогам 2016 года Китай занял первое место в мире по продажам электромобилей и гибридов: за 12 месяцев в стране было реализовано 507 тыс. таких транспортных средств, в то время как в 2015 году - 370 тыс. единиц. Поднебесная второй год подряд продолжает удерживать лидерство в данном сегменте автотранспорта. К настоящему моменту в мире продано более 1 млн "зеленых" китайских автомобилей. В трех крупнейших мегаполисах страны - Пекине, Шанхае и Шэньчжэне - была создана крупномасштабная сеть для подзарядки электромобилей.

Эксперты отмечают, что высокой популярностью электрокары стали пользоваться в Китае благодаря сравнительно низким расходам на "заправку", а также быстрой процедуре получения номерного знака.

Существующая в Пекине система ограничения выдачи номерных знаков для новых автомобилей была учреждена в связи с необходимостью сокращения личного транспорта на столичных магистралях. Поэтому для получения номерного знака будущему водителю необходимо принять участие в лотерее, выигрыша в которой порой приходится дожидаться несколько лет. Автотранспорт считается одним из основных источников загрязнения воздуха в китайской столице.
По материалам: ТАСС
 

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