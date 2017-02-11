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Манекены для краш-тестов станут старше и толще
23:35 10.02.2017 |
Манекены для краш-тестов необходимо сделать более «старыми» и «толстыми». К такому выводу пришли в Международном центре автомобильной медицины Мичиганского университета. Ученые считают, что нынешние манекены не соответствуют особенностям современных американцев.
Как отмечают специалисты, американское население становится старше и тяжелее, что не учитывается при проведении краш-тестов и подготовке систем безопасности. Другими словами, происходящее с телами попадающих сегодня в аварии людей часто отличается от того, которое установлено с помощью кукол.
Вместе с тем исследование Калифорнийского Университета в Беркли от 2013 года показало, что 78 процентов людей с избыточным весом подвергаются большему риску в автомобильных авариях.
В Мичиганском университете разработали при поддержке фирмы Humanetic образцы «правильных» на сегодняшний день манекенов. В частности, это 122-килограммовая кукла, которая почти на 50 килограммов тяжелее стандартного образца. Кроме того, разработан манекен, имитирующий 70-летнюю женщину с лишним весом и характерными возрастными изменениями тела.
Когда будут проведены полномасштабные краш-тесты с использованием «современных» манекенов - не уточняется.
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