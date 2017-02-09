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Топливно-энергетический комплекс
Дизайном BMW займется Кабан
11:28 09.02.2017 |
Компания BMW выбрала человека, который будет заниматься дизайном гражданских моделей марки. Им стал бывший шеф-дизайнер компании Skoda Йозеф Кабан. На новой должности он сменит Карима Хабиба.
Внешним видом M- и i-моделей немецкой марки теперь будет заниматься Домагой Дукеч. Он работает в BMW с 2010 года и до этого занимался разработкой экстерьеров некоторых моделей, в том числе подразделения BMW i.
И Кабан, и Дукеч будут подчиняться шеф-дизайнеру всех компаний, принадлежащих BMW, Адриану ван Хойдонку.
Карим Хабиб занимал должность шеф-дизайнера BMW с 2012 года. Предполагается, что его новым местом работы также станет автопроизводитель, но какой именно, неизвестно.
До прихода в BMW Йозеф Кабан занимался дизайном моделей нескольких компаний, принадлежащих концерну Volkswagen. В частности, он принимал участие в разработке Skoda Octavia, Kodiaq и Superb, Volkswagen Lupo и Bugatti Veyron.
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