Компания BMW выбрала человека, который будет заниматься дизайном гражданских моделей марки. Им стал бывший шеф-дизайнер компании Skoda Йозеф Кабан. На новой должности он сменит Карима Хабиба.

Внешним видом M- и i-моделей немецкой марки теперь будет заниматься Домагой Дукеч. Он работает в BMW с 2010 года и до этого занимался разработкой экстерьеров некоторых моделей, в том числе подразделения BMW i.

И Кабан, и Дукеч будут подчиняться шеф-дизайнеру всех компаний, принадлежащих BMW, Адриану ван Хойдонку.

Домагой Дукеч

Карим Хабиб занимал должность шеф-дизайнера BMW с 2012 года. Предполагается, что его новым местом работы также станет автопроизводитель, но какой именно, неизвестно.

До прихода в BMW Йозеф Кабан занимался дизайном моделей нескольких компаний, принадлежащих концерну Volkswagen. В частности, он принимал участие в разработке Skoda Octavia, Kodiaq и Superb, Volkswagen Lupo и Bugatti Veyron.