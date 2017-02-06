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Топливно-энергетический комплекс
Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее
10:53 06.02.2017 |
Компания Opel представила универсал Insignia нового поколения - Sports Tourer. Публичный дебют модели состоится в марте текущего года на моторшоу в Женеве.
Габаритная длина универсала по сравнению с предшественником увеличилась на 73 миллиметра - до 4986 миллиметров. Колесная база стала больше на 92 миллиметра, а максимальная длина груза, который поместится в «Инсигнию», теперь может превышать два метра.
Объем багажника новинки составляет 520 литров. Если задние сиденья сложить, то количество свободного пространства в отсеке увеличится до 1638 литров - на 110 литров больше, чем у модели предыдущего поколения. Кресла складываются в пропорции 40:20:40, а крышка багажника оснащена электроприводом.
Как и представленный ранее хэтчбек, универсал построен на новой платформе, позволившей сделать автомобиль почти на 200 килограммов легче.
Информации о силовых установках пока нет, но универсал, вероятно, получит те же моторы, что и хэтчбек. Это значит, что модель будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом от 1,5 до 2,0 литра, а также с 1,6- 2,0-литровыми дизелями.
Также «Инсигния» будет доступна система полного привода, адаптивная подвеска, опциональные светодиодные матричные фары, круговой видеообзор, новая мультимедийная система и круговой обзор.
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