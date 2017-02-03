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Топливно-энергетический комплекс
Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
15:48 03.02.2017 |
Перепрошить «мозги», REVO и APR, stage 1, stage 2 и «вот это всё». Вы наверняка слышали подобный набор слов от фанатов продукции концерна Volkswagen. Особенно ярко звучит эта мантра из уст владельцев «заряженных» Фольксвагенов и, конечно, Шкод. В чешской компании держат нос по ветру и поддерживают настроение клиентуры, регулярно поднимая отдачу турбомотора на Октавии RS. После обновления двухлитровая «четвёрка» выдаёт 230 сил, но она уже не венец семейства Octavia. Встречайте: Skoda Octavia RS 245!
От обычных Октавий модификации RS отличаются заниженным на 14 мм шасси и более мощными тормозами.
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Базовая коробка передач - шестиступенчатая «механика». А вместо прежнего шестидиапазонного «робота» DSG появился преселектив с семью передачами (тоже с мокрыми сцеплениями). Правда, Skoda Octavia RS 245 не может угнаться за рестайлинговым 245-сильным хэтчбеком Volkswagen Golf GTI performance, которому нужно менее 6,4 с для набора первой сотни.
Octavia RS 245 по умолчанию комплектуется механической блокировкой дифференциала, но на этом отличия по ходовой части от 230-сильных «эр-эсок» заканчивается. Рулевое управление, пружины и амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости не претерпели изменений. Впрочем, как и тормозные механизмы с плавающими скобами. В качестве опции доступны электронноуправляемые амортизаторы DCC. Дебют версии RS 245 состоится в марте 2017 года на Женевском автосалоне.
Спортивные кресла с отделкой кожей и алькантарой - базовое оснащение. За дополнительную плату Octavia RS 245 оснащается мультимедийным комплексом Columbus с 9,2-дюймовым дисплеем (WLAN, LTE, Apple CarPlay, Android Auto), системой мониторинга слепых зон и поперечного трафика сзади, ассистентом движения с прицепом.
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|Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
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