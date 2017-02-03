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Топливно-энергетический комплекс
Причиной непопулярности экомобилей назвали дорогую страховку
10:33 03.02.2017 |
Британский Институт автомобильной промышленности (IMI) назвал главной причиной отказа автолюбителей от покупки экомобилей слишком дорогую страховку. Согласно результатам исследования, 70 процентов британских водителей не хотят или не могут платить за страхование таких автомобилей.
В IMI подсчитали, что около 40 процентов людей обеспокоены вопросом загрязнения воздуха и расценивают электрические машины или модели с гибридной силовой установкой как решение проблемы. Однако по данным исследователей, стоимость страховки экологичных автомобилей вполовину выше относительно обычных машин. Объясняется это тем, что экомобили как правило дороже стоят, при этом их ремонтом занимается меньшее количество сервисов.
По информации IMI, на сегодняшний день в Великобритании только один процент механиков обладают достаточной квалификацией для ремонта автомобилей с высоковольтным электрооборудованием и практически все они работают в официальных дилерских центрах.
Кроме того, автовладельцы выразили обеспокоенность вопросом наличия зарядных станций.
Опрос проводился среди двух тысяч человек. Только 17 процентов опрошенных посчитали, что забота об окружающей среде важнее высоких расходов на экомобили, несмотря на то, что 38 процентов людей назвали загрязнение воздуха крайне серьезной проблемой. При этом 21 процент автолюбителей в возрасте от 18 до 24 лет согласны платить за «зеленые» машины больше, тогда как среди людей старше 55 лет на это готовы пойти только девять процентов.
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