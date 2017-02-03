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Топливно-энергетический комплекс
Tesla Model S и BMW i3 не смогли получить высший балл за краш-тест
16:30 02.02.2017 |
Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) опубликовал результаты краш-тестов Tesla Model S и BMW i3. По результатам испытаний модели не смогли получить высший балл. Оценку Top Safety Pick + им помешали заработать некоторые конструктивные особенности. Кроме того, у комиссии возникли вопросы к оснащению.
«Тесла», получившая высший рейтинг по версиям организаций NHTSA и Euro NCAP, прошла большинство тестов на «пятерку», однако сложности возникли при фронтальном столкновении с небольшим перекрытием. В IIHS отметили неудовлетворительную работу ремня безопасности водителя, допустившего удар головы манекена о руль.
Вместе с тем специалисты назвали плохими фары головного света Model S, а систему фиксации детского кресла - не слишком удобной. Еще комиссия заявила о слабой конструкции крыши электрокара в топовой модификации P100D - она не прошла тест на прочность в случае переворота автомобиля. В IIHS отметили, что во всех Model S используется одна и та же конструкция, однако самая мощная модификация обладает большей массой ввиду увеличенного блока батарей. Это и сказалось на результатах испытания P100D.
Оценка электрохэтчбека были снижена также из-за отсутствия системы предотвращения фронтальных столкновений в базовой комплектации. Model S по умолчанию комплектуется всем необходимым оборудованием для функции автоматического экстренного торможения, однако программное обеспечение базовой машины не позволяет его задействовать.
В случае с BMW i3 высший рейтинг не был присвоен ввиду неудовлетворительной конструкции сидений и подголовников. По мнению IIHS, они не обеспечивают безопасность шейного отдела при наезде на автомобиль сзади. Вместе с тем i3 получил невысокие оценки за систему крепления детского кресла и безальтернативную головную оптику.
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