Компании McLaren и BMW займутся совместной разработкой двигателей нового поколения. Как сообщает пресс-служба британской марки, фирмы будут работать над повышением мощности и одновременным снижением выбросов загрязняющих веществ.

Известно, что возглавит проект именно «Макларен». Помимо BMW к нему присоединятся фирмы Ricardo (действующий партнер McLaren по выпуску моторов), Grainger и Worrall (будут отвечать за технологию литья), а также Lentus Composites, специализирующаяся на композитных материалах. Кроме того, исследовательскую часть возьмет на себя британский Университет Бат.

Примечательно также, что наполовину работа будет финансироваться правительством Великобритании - через научно-исследовательскую организацию Advanced Propulsion Centre (APC). По информации издания Autocar, общая стоимость проекта составит 28 миллионов фунтов стерлингов (около 32,5 миллиона евро по текущему курсу).

Основными задачами совместной работы станут повышение мощности двигателей без увеличения объема и одновременное снижение уровня выбросов углекислого газа. Другими словами, компании попробуют «снять» с литра объема мотора больше лошадиных сил, чем это возможно на сегодняшний день, без ущерба экологичности двигателей.