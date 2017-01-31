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Топливно-энергетический комплекс
В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
10:17 31.01.2017 |
Власти Лондона увеличат стоимость парковки для дизельных машин. С 3 апреля 2017 года владельцы автомобилей на «тяжелом» топливе будут платить за стоянку в Вестминстере на 50 процентов больше. Об этом сообщает Autocar.
Таким образом стоимость парковки дизельных машин составит 2,4 фунта стерлингов в час (около 2,8 евро по текущему курсу). Решение властей столицы Великобритании продиктовано стремлением снизить степень загрязнения воздуха. В Мэрилебоне, одном из кварталов Вестминстера, регулярно фиксируется один из самых высоких уровней загрязнения воздуха в Лондоне.
При этом цена парковки вырастет только для гостей исторического района города - для жителей Вестминстера стоимость не изменится.
С 4 февраля 2017 года в Лондоне будет действовать запрет на оставление автомобилей с работающим двигателем в центре города. Эта мера тоже призвана снизить уровень выбросов загрязняющих веществ. Нарушителям будет грозить штраф в размере 80 фунтов стерлингов (92 евро).
Из-за повышенного уровня загрязнения воздуха в 2017 году был введен запрет на въезд дизельных машин в центр Осло. В конце 2016 аналогичное ограничение ввели в Мадриде, однако в случае с испанской столицей власти запретили передвижение почти половины автомобилей. Кроме того, в январе 2017-го на аналогичные меры пошли власти Парижа. Сперва во французской столице ввели ограничения на использование машин по принципу четных и нечетных регистрационных знаков, а после запретили передвигаться на дизельных автомобилях старше 2000 года.
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