Компания Skoda представила внедорожный вариант своего самого большого кроссовера - Kodiaq. Новая модификация, получившая название Scout, будет впервые показана живьем в марте на автосалоне в Женеве.

От базовой модификации вседорожника «Скаут» отличается защитными накладками серебристого цвета на переднем и заднем бамперах, особыми 19-дюймовыми колесами, тонировкой задних стекол, а также защитой днища.

Для Kodiaq Scout в Skoda подготовили два бензиновых и два дизельных двигателя. Первые представлены «турбочетверками» 1.4 и 2.0 мощностью 150 и 180 лошадиных сил, а вторые - двумя двухлитровыми агрегатами, развивающими 150 и 190 лошадиных сил.

Вне зависимости от двигателя, Kodiaq Scout оснащается системой подключаемого полного привода с муфтой Haldex пятого поколения. Дорожный просвет кроссовера составляет 194 миллиметра, угол въезда - 22 градуса, а съезда - 23,1 градуса.

В перечень оснащения Skoda Kodiaq Scout входят система изменения режимов работы управляющей электроники с шестью вариантами, один из которых программируемый, отделка интерьера алькантарой, мультимедийная система с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, функция помощи на спуске, а также адаптивные амортизаторы DCC.

Кроссовер Skoda Kodiaq дебютировал в сентябре 2016 года. Модель построена на модульной платформе MQB. Третий ряд сидений для модели предлагается в качестве дополнительного оборудования.

В январе 2017 года глава отдела исследований и разработок Skoda Кристиан Штрубе подтвердил появление «заряженной» RS-версии Kodiaq. Такая модификация получит четырехцилиндровый дизельный мотор с двумя турбинами.