Финансовые новости
- |
- 25.01.17
- |
- 18:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили
16:47 25.01.2017 |
Как сообщает издание Automotive News, в супермаркетах сети появятся специальные терминалы по подбору новых и подержанных машин через интернет. После выбора автомобиля система предложит клиенту подъехать в соответствующий дилерский центр.
Интернет-платформа, с помощью которой будет реализован проект, носит название CarSaver. Помимо подбора машины, сервис позволит выбрать способ покупки (например, в кредит) и оформить страховку. Процесс осуществляется через терминалы с сенсорным экраном - первоначально они появятся в 25 магазинах сети Walmart. Для разрешения каких-либо вопросов предусмотрен телефонный центр поддержки.
При этом сервис CarSaver не будет участвовать в платежах за автомобили - расчеты должны производиться непосредственно между покупателем и продавцом, а CarSaver получает премию от дилера за совершенную сделку.
В прошлом году Walmart и CarSaver запустили пилотную версию программы во Флориде, в которой приняло участие 20 автоцентров. Более половины случаев использования системы завершились покупкой автомобиля, а клиенты в среднем сэкономили более трех тысяч долларов относительно среднерыночных розничных цен.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Розенко заявляет о снятии вопроса повышения пенсионного возраста с переговоров с МВФ
|Суд ЕС признал, что Россия поставляет вооружение на Донбасс
Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Концерн получил решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей».
|Кабмин утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещения НДС
|НБУ не ожидает возобновления валютного кредитования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили
|IoT-ботнеты на 60% увеличили мощность DDoS-атак
|Tesla намерена представить полностью автономный автомобиль в течение ближайших шести месяцев
|Google запустила тест мгновенных приложений для Android
|Ненавидите свой офис? Пустите в него природу
|В Париже появились первые беспилотные автобусы
|Apple и Foxconn хотят построить в США фабрику за $7 миллиардов
Это интересно
|Aston Martin придумал новый логотип
|Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств
|Пойман человек, укравший ведро с золотом в США
В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирной районе Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник просто воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и выкрал из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в $1,6 млн.
|Илон Маск обещает новые версии электромобилей Tesla каждые год-полтора
|Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи
|Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
|Будем ли мы жить до 100 лет - и работать всю жизнь?