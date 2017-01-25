Как сообщает издание Automotive News, в супермаркетах сети появятся специальные терминалы по подбору новых и подержанных машин через интернет. После выбора автомобиля система предложит клиенту подъехать в соответствующий дилерский центр.

Интернет-платформа, с помощью которой будет реализован проект, носит название CarSaver. Помимо подбора машины, сервис позволит выбрать способ покупки (например, в кредит) и оформить страховку. Процесс осуществляется через терминалы с сенсорным экраном - первоначально они появятся в 25 магазинах сети Walmart. Для разрешения каких-либо вопросов предусмотрен телефонный центр поддержки.

При этом сервис CarSaver не будет участвовать в платежах за автомобили - расчеты должны производиться непосредственно между покупателем и продавцом, а CarSaver получает премию от дилера за совершенную сделку.

В прошлом году Walmart и CarSaver запустили пилотную версию программы во Флориде, в которой приняло участие 20 автоцентров. Более половины случаев использования системы завершились покупкой автомобиля, а клиенты в среднем сэкономили более трех тысяч долларов относительно среднерыночных розничных цен.