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Топливно-энергетический комплекс
В Париже появились первые беспилотные автобусы
09:42 24.01.2017 |
Власти Парижа запустили в городе два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, но в случае его успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт.
Как сообщает Би-Би-си, оба автобуса ходят по короткому маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлитц в 13-м округе Парижа. Двигаются они исключительно по выделенной линии, по которой не ходит другой транспорт.
Каждый из автобусов напоминает небольшой сундук на колесах и вмещает до 12 человек. Он оснащен лазерными дальномерами и многочисленными камерами, установленными по всему периметру, чтобы предотвратить столкновения с людьми и машинами.
У автобусов нет не только водителя, но и ярко выраженной передней или задней части. Прибыв к месту назначения, он может, не разворачиваясь, сразу же двинуться обратно, подобно вагону фуникулера.
Заместитель мэра Парижа Жан-Луи Миссика заявила журналистам, что беспилотные транспортные средства скоро совершат революцию в мире городского транспорта и полностью изменят жизнь людей в больших городах.
В перспективе городские власти надеются заменить подобными автобусами пригородные поезда, соединяющие небольшие города под Парижем с мегаполисом. Итоги эксперимента подведут через три месяца.
В последние годы сразу несколько крупных автопроизводителей занимаются созданием машин, способных ездить без помощи водителя. На улицах некоторых городов уже можно встретить автомобили на автопилоте.
Среди концернов, надеющихся создать полноценный беспилотный автомобиль уже к 2020 году, упоминаются немецкие BMW и Volkswagen, американские General Motors и Tesla, а также корейская компания KIA.
Также разработкой беспилотных машин занимаются крупные IT-компании, например Apple и Google, а также некоторые сервисы такси, в том числе Uber.
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