С 1 февраля компания Cadillac запустит в Нью-Йорке сервис BOOK by Cadillac, который позволит подписчикам ездить на любых автомобилях марки и обменивать их на другие без необходимости покупки этих машин. Стоимость подписки на эту программу составит 1500 долларов в месяц, и пока она в тестовом режиме будет действовать только в одном городе США.

«Есть небольшое пустое место между традиционным владением автомобиля, например, обычной покупкой за полную стоимость, лизингом или приобретение в кредит, и арендой, каршерингом или райдшерингом, которые более доступны и эффективны, но не так хорошо персонифицированы, - заявила Мелоди Ли, директор по планированию и стратегии Cadillac. - Мы считаем, что именно посередине между ними есть место для сервиса, в котором кто-то, кто хочет всегда иметь под рукой люксовый автомобиль, но не хочет связываться с ежемесячными обязанностями по его содержанию».

Новый сервис работает следующим образом. Пользователю необходимо загрузить на смартфон специальное приложение, зарегистрироваться, оплатить ежемесячный сбор и забронировать желаемый автомобиль (в программе участвуют только самые роскошные модификации, включая Platinum и «заряженные» V-Series).

Машину доставят к месту пребывания участника программы, который сможет обменять ее на другую в любое время. Затраты на сервис и страховку, а также все налоги и необходимые сборы включены в стоимость ежемесячной платы. Подписку на сервис можно отменить в любой момент. Ограничений по пробегу нет.

Одной из целей запуска программы является привлечение новой, молодой, аудитории к продукции марки. При этом в «Кадиллаке» рассматривают другие варианты сервиса с разными расценками, однако сначала решили запустить программу именно в Нью-Йорке по максимальной стоимости.