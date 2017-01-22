Финансовые новости
- |
- 22.01.17
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Лондоне запретят оставлять машины с работающим мотором
14:09 20.01.2017 |
Власти Лондона запретят оставлять автомобили с работающим двигателем в центре города. Как сообщает издание EveningStantart, с 4 февраля 2017 года за это будет введен штраф в размере 80 фунтов стерлингов (92 евро).
Специальные группы «воздушных маршалов» будут записывать регистрационные знаки припаркованных автомобилей, двигатели которых работают более одной минуты. Запрет коснется владельцев легковушек, вэнов и автобусов. Штраф может быть наложен после трех письменных предупреждений, при этом в случае его оплаты в течение 14 дней сумма уменьшится вполовину.
Как отметила член кабинета управы Вестминстера Хэзер Эктон, работающие впустую двигатели негативно сказываются на экологической обстановке в городе. Вместе с тем она призвала водителей быть более внимательными в вопросах влияния на окружающую среду и собственное здоровье.
В рамках борьбы за чистоту воздуха в Лондоне власти города ранее подготовили новый список экологических требований к такси. В частности, с 2018 года к работе будут допускаться только электрифицированные машины с возможностью передвижения исключительно на электротяге.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый политический сезон актуализировал разговоры о грядущей самоликвидации Оппозиционного блока
|Кубив рассказал о "рекордных" темпах выхода украинской экономики из тени
|Хома Перемышльский. Почему Варшава должна благодарить СБУ
|В Лондоне завершились слушания по иску России к Украине о $3 млрд
Слушания под председательством судьи Уильяма Блэра длились три дня. По их завершении судья Блэйр сказал, что сообщит сторонам дату оглашения своего вердикта в ближайшее время. Юристы предполагают, что решение может быть оглашено через несколько недель или даже месяцев.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Cadillac придумал для автомобилей свой Netflix
|Будем ли мы жить до 100 лет - и работать всю жизнь?
|Задержанного в Испании россиянина обвиняют в создании банковского трояна
|В Лондоне запретят оставлять машины с работающим мотором
|Samsung запатентовала чехол для смартфона, оснащённый собственным экраном E Ink
Корейский гигант запатентовал чехол для смартфона, оснащённый небольшим экраном E Ink, который может использоваться для отображения оповещений, ярлыков или иной полезной информации. Что интересно, данный дисплей располагается не на внешней крышке, а на внутренней части чехла.
|Лондонский суд отказался признать бридж спортом
|Uber выплатит властям США $20 млн за обман водителей
Это интересно
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X
|Как работа в открытом офисе вредит нашей умственной деятельности
|Ford Mustang получил десятиступенчатый "автомат"
Внешне фейслифтовую модель главным образом выделяет измененная оптика: это абсолютно другая форма фар и слегка иная конфигурация светодиодных модулей задних фонарей. Кроме того, поменялась форма и положение капота - "нос" стал на 20 миллиметров ниже.
|Трамп заплатил $25 млн по делу о мошенничестве
|Самый дорогой дом в США продают за $250 млн
|LG начнёт оснащать голосовым управлением все кондиционеры в 2018 году
|Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.