Власти Лондона запретят оставлять автомобили с работающим двигателем в центре города. Как сообщает издание EveningStantart, с 4 февраля 2017 года за это будет введен штраф в размере 80 фунтов стерлингов (92 евро).

Специальные группы «воздушных маршалов» будут записывать регистрационные знаки припаркованных автомобилей, двигатели которых работают более одной минуты. Запрет коснется владельцев легковушек, вэнов и автобусов. Штраф может быть наложен после трех письменных предупреждений, при этом в случае его оплаты в течение 14 дней сумма уменьшится вполовину.

Как отметила член кабинета управы Вестминстера Хэзер Эктон, работающие впустую двигатели негативно сказываются на экологической обстановке в городе. Вместе с тем она призвала водителей быть более внимательными в вопросах влияния на окружающую среду и собственное здоровье.

В рамках борьбы за чистоту воздуха в Лондоне власти города ранее подготовили новый список экологических требований к такси. В частности, с 2018 года к работе будут допускаться только электрифицированные машины с возможностью передвижения исключительно на электротяге.