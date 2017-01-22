Американская компания Uber, предоставляющая услуги по онлайн-вызову такси, выплатит $20 млн для урегулирования претензий властей США, которые обвинили ее во введении в заблуждение водителей, желавших работать через данную платформу. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета Wall Street Journal.

По ее данным, компания выплатит указанную сумму Федеральной торговой комиссии США, которая уличила Uber в том, что в период с 2013 по 2015 годы компания предоставляла лицам, желающим работать через сервис, недостоверную информацию об уровне заработка.

Как выяснили представители комиссии, водители Uber зарабатывали гораздо меньшие суммы нежели те, которые компания указывала на своем интернет-сайте. В частности, Uber в рекламных целях утверждала, что среднегодовой заработок таксиста, работающего через данную компанию в Нью-Йорке, превышает $90 тыс. в год. На самом деле, менее 10% водителей Uber в этом мегаполисе получали такие суммы. Компания также распространяла аналогичную недостоверную информацию по поводу работы как минимум в 18 крупных городах США.

Кроме того, Uber, пытаясь привлечь водителей, занижала в своей рекламе суммы, которые тем приходилось платить за аренду автомобилей, предоставляемых компанией, пишет газета.

Как подчеркнули представители Uber, компания довольна тем, что ей удалось урегулировать все претензии властей США.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий пользователям через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 300 городах почти в 70 странах мира.