Компания Opel представила компактный кроссовер Crossland X, который заменит в модельном ряду минивэн Meriva и расположится на ступеньку ниже «Мокки». Публичный дебют автомобиля состоится на мартовском моторшоу в Женеве.

Габаритная длина кроссовера составляет 4212 миллиметров, ширина - 1765 миллиметров, а высота - 1590 миллиметров. Таким образом, новинка получилась на 16 сантиметров короче и на 10 сантиметров выше «Астры», но почти на семь сантиметров короче и на два сантиметра ниже «Мокки».

Объем багажника составляет 410 литров, однако кресла второго ряда можно подвинуть на 150 миллиметров вперед, что увеличит количество свободного пространства в отсеке до 520 литров. Если сложить задние сиденья, то объем багажника увеличится до 1255 литров. Кресла складываются в пропорции 60:40.

Opel Crossland X построен на том же шасси, что и Peugeot 2008, а также делит с французским кроссовером гамму двигателей. Для автомобиля будут доступны бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,2 до 2,0 литра, развивающие до 180 лошадиных сил. Агрегаты смогут работать в паре как с «механикой», так и с автоматической коробкой передач. Новинка предлагается только с передним приводом.

В оснащение модели входит панорамная крыша, подогрев руля и лобового стекла, камера заднего вида с углом обзора 180 градусов, системы предотвращения фронтальных столкновений, слежения за мертвыми зонами, чтения дорожных знаков, удержания в полосе, а также мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном и точкой доступа Wi-Fi, поддерживающий стандарты Apple CarPlay и Android Auto.

Также доступен бесключевой доступ, светодиодные фары головного света, проекционный дисплей и возможность заказать крышу в другом, нежели кузов, цвете.

В продаже на европейском рынке новинка появится летом. Осенью выйдет еще одна новая модель «Опеля» - большой кроссовер под названием Grandland X, который должен будет составить конкуренцию Skoda Kodiaq.