Фирма Breitling представила новую специальную модель наручных часов, подготовленную в честь самого мощного и быстрого Bentley - 700-сильного купе Continental Supersports. Модель Supersports B55 выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров.





«Умные» часы под брендом Breitling for Bentley смогут купить не только обладатели новой двухдверки, но и все желающие. Они оснащены хронографом с функцией обратного хода, системами Chrono Race и Chrono Rally для записи времени кругов или прохождения участков (с памятью на несколько десятков результатов), а также двумя дисплеями с подсветкой и функцией поддержки двух часовых поясов одновременно.





46-миллиметровый корпус часов выполнен из титана, ремешок - из каучука. Для Supersports B55 в Breitling подготовили также специальное мобильное приложение. Часы соединяются со смартфоном через Bluetooth для передачи записанных данных. Кроме того, с телефона можно управлять некоторыми функциями «Брайтлингов».

История совместного бренда Breitling for Bentley началась в 2003 году, когда швейцарская фирма изготовила часы для передней панели Continental GT. Впоследствии компания несколько раз выпускала наручные модели, посвященные различным машинам «Бентли» и гоночной тематике.

В Breitling подготовили также часы для первого внедорожника британской марки - Breitling Tourbillion (для передней панели) предлагаются опционально, доплата составляет около 170 тысяч долларов.