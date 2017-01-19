Сирены машин скорой помощи, а также аварийно-спасательных машин созданы достаточно громкими, чтобы даже далеко находящиеся водители могли их услышать и вовремя уступить дорогу. Однако у некоторых водителей есть привычка включать музыку на полную громкость, и они наслаждаются её раскатами, находясь в блаженном неведении, что препятствуют движению машины скорой помощи.

KTH Royal Institute of Technology

В ситуации, когда от своевременного прибытия медиков зависит жизнь человека и каждая секунда дорога, такое поведение может привести к беде.

Студенты Королевского технологического института в Стокгольме разработали технологию, которой будут оснащены машины скорой помощи в Швеции. С её помощью можно остановить воспроизведение музыки в движущихся поблизости автомобилях и оповестить голосом (через FM-тюнер с Radio Data System (RDS)) о приближении «скорой», чтобы водители могли вовремя «прижаться» обочине, уступая ей дорогу. Кроме того, на дисплее приборной доски в автомобиле высвечивается текстовое предупреждение о приближении «скорой».

«Часто водители имеют всего несколько секунд, чтобы среагировать и уступить дорогу спецмашине, - говорит Микаэль Эрнеберг, один из создателей системы, получившей название EVAM System. - Оптимальное время для предупреждения составляет от 10 до 15 секунд».

Проект студентов будет тестироваться на спецмашинах в Швеции в первом квартале 2017 года.