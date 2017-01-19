Компания Panasonic на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе (Невада, США) поделилась своим видением того, как может выглядеть салон автомобиля будущего с системой самоуправления.

Концепция Panasonic предусматривает организацию места для четырёх человек. Усаживаться они будут друг напротив друга, что позволит с комфортом общаться и работать над какими-либо проектами в пути.

Каждый пассажир получит доступ к собственному 4K-дисплею с поддержкой сенсорного управления. Экраны установлены на специальных опорах, позволяющих регулировать положение.

Все дисплеи могут быть объединены в единую область для коллективного взаимодействия или, скажем, отображения крупномасштабных карт и графических проектов.

Особый круглый контроллер Magic Ring, устанавливающийся на дисплей, позволит выполнять такие действия, как регулировка температуры в салоне или изменение уровня яркости освещения.

Окна автомобиля смогут выполнять функции дисплеев дополненной реальности. Концепция Panasonic также предполагает формирование персональных акустических зон.

В текущем виде сохранено рулевое колесо, что говорит о возможности ручного управления. Однако основную часть времени, по задумке Panasonic, автомобиль будущего должен передвигаться полностью самостоятельно.