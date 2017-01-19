Компания Bosch продемонстрировала в ходе выставки CES 2017 в Лас-Вегасе (Невада, США) концепцию водительского места подключённого автомобиля.

По прогнозам, к 2022 году глобальный рынок автомобилей, подключенных к Сети, будет расти почти на 25 % в год. Всего за несколько лет такие машины станут одним из основных сегментов Интернета вещей (IoT). Автомобили научатся связываться с другими транспортными средствами, а также с «умными» домами и ремонтными сервисами. Эти функции помогут реализовать высокоавтоматизированное вождение.

Концепт-кар Bosch вместил в себя широкий спектр инновационных технологий. Как только водитель садится в кресло, система распознавания лица осуществляет его идентификацию и соответствующим образом настраивает руль, зеркала, температуру в салоне и медиасистему.

Бортовой центр управляется посредством сенсорного дисплея и инновационного решения для жестовых команд. Реализованы средства осязаемого отклика при использовании.

С технической точки зрения подключение автомобиля к Сети становится возможным благодаря устройствам управления обменом информацией, таким как шлюз Bosch Central Gateway. Компании ETAS и ESCRYPT, входящие в состав группы Bosch, предлагают решения для передачи и шифрования данных. Они обеспечивают безопасное облачное обновление программного обеспечения автомобиля на протяжении всего срока службы транспортного средства.