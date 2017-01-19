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Топливно-энергетический комплекс
BMW добавила "четвертой серии" светодиоды и цифровую приборку
13:48 17.01.2017 |
Компания BMW представила обновленное семейство 4-Series, включая «заряженное» купе M4. Автомобилям слегка подкорректировали дизайн кузова, изменили оснащение, а также доработали подвеску и некоторые силовые установки.
От дорестайлингового варианта автомобили можно будет узнать по новым светодиодным фарам головного света, которые пришли на смену биксенону, и рисунку задних LED-фонарей. Кроме того, у моделей немного изменилось оформление передних воздухозаборников и заднего бампера, в базовое оснащение добавились светодиодные противотуманки, а в списке опций появились два новых цвета (голубой Snapper Rocks Blue и оранжевый Sunset Orange), которые предлагаются только «четвертой серии».
В салоне появилось больше хромированных акцентов и черных глянцевых вставок, козырек приборной панели теперь имеет двойную прострочку, а в варианты комплектаций добавились новые варианты отделки интерьера.
Также изменился дизайн интерфейса мультимедийного комплекса (для системы Professional): пункты меню отображаются в виде крупных «плиток». За доплату будет доступна полностью настраиваемая цифровая приборная панель.
Для 4-Series Coupe и Gran Coupe была доработана подвеска, которая стала жестче. При этом такие же усовершенствования получили не только базовые версии, но и автомобили с М-подвеской и адаптивным шасси.
В «четверки» предлагаются три бензиновых (420i, 430i и 440i) и три дизельных (420d, 430d и 435d xDrive) варианта. В первом случае мощность агрегатов осталась прежней (от 184 до 326 лошадиных сил), а во втором отдача базового дизельного мотора возросла со 184 до 190 сил, а топовый выдает 313 сил. Полный привод xDrive доступен в общей сложности для 12 модификаций, тогда как для самого мощного дизельного автомобиля он предлагается «в базе».
Для купе и кабриолета M4 предлагаются все те же доработки, включая светодиодные фары и электронную приборную панель.
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