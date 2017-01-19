Руководитель Bentley Вольфганг Дюрхаймер раскрыл концепцию будущих моделей марки. В ходе выступления на ежегодной конференции Automotive News World Congress в Детройте топ-менеджер заявил, что марка будет совмещать передовые технологии с традиционным подходом к дизайну и оформлению. Кроме того, Bentley займется развитием консьерж-сервисов и организует международный каршеринг для своих клиентов.

Дюрхаймер предположил, что в следующие десять лет премиальные марки ждет много изменений и в первую очередь это касается демографии целевой аудитории. По его мнению, с увеличением доли покупателей поколения Y запросы клиентов будут сильно отличаться от тех, которым производители стараются отвечать сегодня. Будущим клиентам потребуется обилие коммуникационных технологий и мгновенный доступ к информации, что скажется на представлении комфортного автомобиля.

Одним из необходимых нововведений в оснащение автомобилей руководство британской марки видит OLED-дисплеи, интегрированные во внутреннюю обшивку дверей. С их помощью пассажиры смогут, например, менять настройки климатической системы или переключать музыку.

Вместе с тем в компании не планируют отказываться от классического подхода к оформлению машин (речь о традиционных материалах отделки роскошных автомобилей, предметов ручной работы и так далее). «Мы уверены, что самих по себе технологий будет недостаточно. Технологии сами по себе не могут быть по-настоящему роскошными. Мы не должны терять человеческого контакта», - отметил Дюрхаймер.

В своей речи глава Bentley обратил внимание также на важность развития всевозможных консьерж-сервисов, призванных «улучшить жизнь клиентов». И сообщил, что компания рассматривает идею создания своеобразного клуба владельцев «Бентли», в основу которого ляжет принцип каршеринга. Участники смогут пользоваться различными автомобилями марки в некоторых городах по всему миру.