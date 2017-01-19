Финансовая группа RCI Banque SA, принадлежащая Renault, выкупила компанию Karhoo, которая должна была стать конкурентом Uber, но прекратила деятельность в ноябре 2016 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Помимо RCI Banque SA, на покупку Karhoo было еще 40 претендентов. Сумма сделки не разглашается. Новый владелец фирмы собирается возобновить ее деятельность вместе с мобильным приложением, где будут аккумулироваться различные предложения от такси, за исключением предложений Uber.

Сервис вызова такси Karhoo был запущен в 2016 году. Компания, у которой были офисы в Нью-Йорке и Лондоне, заявляла, что получила от инвесторов 250 миллионов долларов на развитие, но в ноябре прошлого года выяснилось, что фирма получила всего 40 миллионов долларов и не могла приносить доход.

В связи с этим компания прекратила свою деятельность. Тем не менее, двое ее сотрудников - Борис Пиличовски и Николя Андине попытались сохранить Karhoo и теперь, после прихода новых владельцев, разделят между собой обязанности исполнительных директоров.

Renault - не первая компания, вложившаяся в сервис такси. Toyota и Volvo сотрудничают с Uber, General Motors - с Lyft, а Volkswagen - с Gett.