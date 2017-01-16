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Топливно-энергетический комплекс
Lexus сделал яхту с двумя V8 от купе LC 500
21:55 13.01.2017 |
Компания Lexus на спецмероприятии в Майами представила свою первую яхту, получившую два мотора V8 от спорткара LC 500. 12,7-метровая Sport Yacht носит статус концепта, планов на серийный выпуск у марки пока нет.
В компании рассказали, что разработку концепта инициировал лично президент «Тойоты» Акио Тойода. Познакомившись с новой линейкой премиальных яхт Ponam, которые производит профильное подразделение компании, Marine Department, он впечатлился мощностью турбодизельных двигателей и отделкой корпуса судна. После этого ему пришла идея выпуска яхты, которая дополнила бы имидж бренда Lexus.
В основе катера лежит карбоновая конструкция. По словам разработчиков, выбор карбона позволил снизить массу примерно на тысячу килограммов относительно аналогичной конструкции из армированного углеволокном пластика, однако сколько именно весит построенный концепт, не уточняется.
Длина яхты - 12,7 метра, а ширина - 3,86 метра. Она рассчитана на восьмерых человек. Два 477-сильных атмосферных V8 объемом пять литров, которым оснащаются также «заряженные» седан GS F и купе RC F, обеспечивают Sport Yacht максимальную скорость под 80 километров в час.
Управляется яхта с помощью руля-штурвала с интегрированным тачскрином. Перед капитаном расположен еще один большой дисплей для вывода всей необходимой информации.
Сиденье капитана оснащено электрорегулировкой. Концепт укомплектован также холодильником, системой кондиционирования, душем и мультимедийным комплексом с поддержкой сети 4G и «музыкой» производства Mark Levinson.
Управляется яхта с помощью руля-штурвала с интегрированным тачскрином. Перед капитаном расположен еще один большой дисплей для вывода всей необходимой информации.
Сиденье капитана оснащено электрорегулировкой. Концепт укомплектован также холодильником, системой кондиционирования, душем и мультимедийным комплексом с поддержкой сети 4G и «музыкой» производства Mark Levinson.
Весной 2016 года компания Mercedes-Benz представила 14-метровую яхту, рассчитанную на десять человек. Лодка с дизайном в духе некоторых концепт-каров марки получила два дизельных двигателя общей мощностью 960 лошадиных сил. Фирма выпустила десять экземпляров яхты стоимостью по 1,7 миллиона долларов.
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