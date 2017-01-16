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Топливно-энергетический комплекс
Топ-менеджер BMW назвал электрические M-модели "неизбежными"
11:34 13.01.2017 |
Руководитель подразделения BMW M GmbH, которое специализируется на разработке «заряженных» моделей немецкого автопроизводителя, Франк ван Мил заявил, что полностью электрическая M-модель является неизбежной. Об этом он рассказал изданию Auto Express.
«Это (появление электромобиля в линейке BMW M - примечание „Мотора") обязательно произойдет. Вопрос только в том, когда это случится. Сейчас проблема заключает в том, что электрические компоненты добавляют вес, а это трудно вписать в нашу философию», - заявил ван Мил.
Он отметил, что сначала BMW M GmbH займется разработкой моделей с гибридными силовыми установками. По словам ван Мила, его подразделение взаимодействует с отделом BMW i (разработка гибридов и электромобилей) по вопросам новых батарей, электродвигателей и систем охлаждения.
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"Это (появление электромобиля в линейке BMW M - примечание „Мотора") обязательно произойдет. Вопрос только в том, когда это случится. Сейчас проблема заключает в том, что электрические компоненты добавляют вес, а это трудно вписать в нашу философию", - заявил ван Мил.
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