Компания Kia официально представила фастбек Stinger. Автопроизводитель называет новинку, которая дебютировала на автосалоне в Детройте, мощнейшей моделью в своей истории.

Для Kia Stinger предлагаются два бензиновых двигателя рабочим объемом 2,0 (четырехцилиндровый, турбированный) и 3,3 (шестицилиндровый V-образный, твин-турбо) литра. Отдача первого составляет 255 лошадиных сил, а второго - 365 сил.

Оба мотора сочетаются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. С места до ста километров в час модификация с мотором V6 разгоняется за 5,1 секунды, а ее максимальная скорость составляет почти 270 километров в час.

Kia Stinger построили на заднеприводной платформе, которая на 55 процентов состоит из высокопрочных сталей. Спереди у фастбека установлен «МакФерсон», а сзади - многорычажка. Модель получила еще и адаптивные амортизаторы, а также систему изменения усилия на руле.

«Стингер» будет предлагаться как с задним, так и с полным приводом. В последнем случае модель укомплектуют еще и системой контроля вектора тяги, которая сможет подтормаживать колеса с меньшим сцеплениям с дорогой. Заднеприводный вариант оснащается дифференциалом повышенного трения.





В перечень доступного для Kia Stinger оснащения входят также светодиодные фары головного света, обшитые кожей Nappa кресла, система изменения режимов работы управляющей электроники (режимы Personal, Eco, Sport, Comfort и Smart), 18- (на версиях с 2.0) или 19-дюймовые (на версиях с 3.3) колеса, тормоза Brembo (на версиях с 3.3), проекционный дисплей и беспроводная зарядка для мобильных гаджетов.





Список электронных помощников и систем безопасности фастбека включает в себя функцию предупреждения о столкновении спереди, систему автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, функцию слежения за рядностью движения, а также систему предупреждения о приближающихся автомобилях при движении задним ходом.

Продажи Kia Stinger начнутся в США в конце 2017 года. Сколько модель будет стоить и когда доберется до других рынков, пока неизвестно.