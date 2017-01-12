Компания Samsung SDI на Североамериканском международном автосалоне в Детройте (штат Мичиган, США) продемонстрировала передовые разработки в области аккумуляторов для электрических и гибридных транспортных средств.

В частности, в Samsung SDI созданы ячейки для батарей следующего поколения с высокой плотностью хранения энергии. На основе таких ячеек могут формироваться аккумуляторные блоки, обеспечивающие запас хода электромобилей до 600 км на одной подзарядке.

Более того, восполнить запас энергии таких батарейных блоков можно будет на 80 % всего за двадцать минут. Таким образом, проведя на станции подзарядки треть часа, автовладельцы смогут получить практически до 500 км пробега.

Появление подобных аккумуляторов должно существенно повысить привлекательность электромобилей в глазах потребителей. Правда, массовое производство новых изделий намечено только на 2021 год.

Кроме того, компания Samsung SDI показала «интегрированный батарейный модуль» нового поколения, содержащий более 24 ячеек и обладающий ёмкостью 6-8 кВт·ч. Для сравнения: обычные батарейные модули для электромобилей насчитывают 12 ячеек и имеют ёмкость 2-3 кВт·ч.