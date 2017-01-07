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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

i Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMW

21:54 06.01.2017 |

Транспорт

i Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMW
 

Компания BMW представила на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе концепт i Inside Future, отражающий взгляд марки на автомобильный интерьер будущего. Прототип, среди прочего, оснастили мультимедийной системой с голографическим дисплеем HoloActive Touch.

i Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMW

 

Разработчики отметили, что виртуальный экран объединяет в себе преимущества проекционного дисплея, технологии управления жестами и «интуитивного» тачскрина. Изображение появляется над центральной консолью, при этом система определяет движения пальцев, как бы касающихся сенсорного дисплея. Таким образом осуществляется управление всеми функциями мультимедийного комплекса.

i Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMWi Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMWi Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMWi Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMWi Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMW

 

Физических кнопок в четырехместном салоне i Inside Future нет. Вместе с тем под правой боковой панелью предусмотрено место для хранения книг.

i Inside Future - автомобильный интерьер будущего от BMW
 
По материалам: Motor.ru
 

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