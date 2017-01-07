Компания BMW добавила седану 5-Series нового поколения полноценную систему автономного управления. Прототип, построенный в качестве демонстрации последних достижений фирмы в разработке автопилота, представили на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.





В BMW пояснили, что автопилот использует улучшенные версии электронных помощников водителя, которые уже применяются в серийных моделях марки. Вместе с тем прототип оснащен специальным оборудованием (каким именно - в компании не уточнили), с помощью которого компьютер автопилота создает цифровую карту окружающего пространства.

В автоматическом режиме движения - Passenger - пассажиры могут воспользоваться предоставленным доступом к сервисами Amazon. Это Prime Video для просмотра сериалов и различных передач на смартфоне или планшете, а также Prime Now для осуществления интернет-покупок. В последнем случае пассажирам будет предложено выдобрать точку передачи товара на пути следования.

Кроме того, прототип на базе новой «пятерки» получил функцию Robot Valet Parking. Это полностью автономная система парковки - водитель может покинуть машину и (по всей видимости, с помощью приложения в смартфоне или «умного» ключа BMW) отправить ее на стоянку. По команде владельца автомобиль самостоятельно вернется обратно.





В BMW занимаются разработкой автопилота с конца 2000-х. Ранее фирма построила тестовый прототип для отладки системы на базе «пятерки» предыдущей генерации. В рамках испытаний седан в полностью автоматическом режиме преодолел 170-километровый путь от Мюнхена до Нюрнберга.





Кроме того, в 2014 году компания подготовила прототипы на базе четырехдверки 6-Series Gran Coupe и купе 2-Series, которые самостоятельно ездили по треку в гоночном темпе и дрифтили без какого-либо участия водителя. Серийный выпуск моделей с полноценным автопилотом BMW планирует наладить в 2020-х.