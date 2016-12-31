Немецкий автомобильный концерн BMW отзовет 193 611 автомобилей в Китае из-за дефекта подушки безопасности. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщают информагентства со ссылкой на заявление китайского регулятора.

Уточняется, что в случае разрушения газогенератора фронтальные подушки безопасности могут сработать и нанести травмы водителю и пассажиру. Все работы по устранению дефекта будут производиться за счет BMW.

Газогенераторы будут заменены у 168 тысяч автомобилей, ввезенных в Китай в период с 9 декабря 2005 года по 23 декабря 2011 года. Кроме того, дефект устранят у примерно 25 тысяч машин, произведенных в КНР с 12 июля 2005 года по 31 декабря 2011 года.