Компания Nissan и ее партнеры в лице Renault и Mitsubishi Motors собираются выпустить доступные электрические модели, в основу которых ляжет шасси хэтчбека Nissan Leaf. Об этом пишет японская газета Nikkei.

Использование совместной платформы позволит автопроизводителям сделать электрокары примерно на 20 процентов дешевле нынешнего Leaf, цены на который в Японии начинаются от 2,8 миллиона иен (23,6 тысячи долларов). Таким образом, стоимость новых электрических моделей не должна превысить двух миллионов иен, что эквивалентно 17 тысячам долларов.

Автомобили, которые будут выпускаться под разными брендами, появятся в 2018 году. У них будет одна и та же силовая установка, инвертер и батареи.

Нынешний Nissan Leaf комплектуется 109-сильным электромотором и комплектом батарей емкостью 24 или 30 киловатт-часов. В последнем случае хэтчбек может проехать без подзарядки до 250 километров. Ожидается, что запас хода модели второго поколения, которая появится в 2017 году, вырастет до 400 километров.