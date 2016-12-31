Европейская организация Euro NCAP подвела итоги краш-тестов 2016 года и выбрала три самых безопасных модели. Лучшими назвали гибриды Toyota Prius и Hyundai Ioniq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tiguan.

Всего в нынешнем году Euro NCAP испытала 18 новых легковых машин и четыре модели, относящиеся к классу «тяжелых квадроциклов». В 2016 году испытания проводились по новым правилам, согласно которым в итоговый протокол включают результаты тестов систем экстренного торможения перед пешеходами.





Помимо этого, Euro NCAP ввела так называемый «двойной рейтинг», позволяющий автопроизводителям предоставлять для испытаний две версии моделей - базовые и оснащенные полным набором доступных систем безопасности.

Toyota Prius

В классе «Большой семейный автомобиль» победил гибрид Toyota Prius нового поколения. В Euro NCAP отметили, что модель уже «в базе» оснащена пакетом «Toyota Safety Sense», предусматривающим систему предотвращения фронтальных столкновений с возможностью распознавания пешеходов.

Hyundai Ioniq

Победа в категории «Малый семейный автомобиль» досталась Hyundai Ioniq. Euro NCAP протестировала только гибридную модификацию модели, однако заявила, что высокие результаты относятся и к полностью электрической версии Ioniq.

Volkswagen Tiguan

Наконец, титул «самого безопасного маленького вседорожника» достался кроссоверу Volkswagen Tiguan второго поколения. Специалисты также отметили «прекрасные» результаты нового Mercedes-Benz E-Class. При этом седану не смогли присудить победу в категории «Представительский автомобиль», так как «ешка» оказалась единственной моделью этого класса, которую Euro NCAP испытала в этом году.

Помимо этого, пока не названы победители в категориях «Большой вседорожник», «Сверхмалый автомобиль», «Минивэн», «Малый минивэн» и «Спорткар».