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Топливно-энергетический комплекс
Китайско-американский стартап Lucid Motors официально представил прототип своей первой модели - 1000-сильный премиальный электрокар Air
13:31 15.12.2016 |
Старт серийного производства новинки, призванной составить конкуренцию Tesla Model S, намечен на 2018 год.
Lucid Air оснащен двумя электрическими агрегатами: один установлен на передней оси, а другой - на задней. Седан способен ускоряться с места до 96 километров в час за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составила 315 километров в час.
Покупателям предложат на выбор комплект аккумуляторов емкостью 100 или 130 киловатт-часов. В последнем случае электромобиль сможет проехать без подзарядки до 400 миль (643 километра). Для сравнения, на данный момент запас хода топовой версии Tesla Model S (P100D) составляет 506 километров.
Новинка укомплектована набором «подготовки для беспилотной езды», который включает радар малого радиуса, видеокамеры и оптический дальномер LIDAR. При этом пока не ясно, когда клиентам предложат систему автоматического управления и будет ли она доступна вообще.
Для производства электрокара фирма Lucid Motors намерена в 2017 году построить собственное предприятие в Аризоне, в которое инвестируют около 700 миллионов долларов. В 2018 году предполагается выпустить 250 автомобилей, а затем увеличить объемы производства.
Предполагается, что цена Lucid Air составит от 100 до 160 тысяч долларов. Впоследствии компания выпустит более доступную электрическую модель стоимостью около 65 тысяч долларов.
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