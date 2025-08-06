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Відкриття пункту пропуску на кордні з Румунією на Закарпатті відтермінували до кінця року
17:19 06.08.2025 |
Відкриття пункту пропуску на кордні з Румунією на Закарпатті відтермінували до кінця року, раніше ОВА заявляла про запуск у серпні 2025-го.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.
"Триває робота з румунськими партнерами щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Днями дві делегації провели продуктивну зустріч. ️Обговорили, зокрема, питання будівництва пункту пропуску «Біла Церква - Сігету Мармацієй». ️Вже підписаний договір на виконання робіт. Плануємо запустити новий ПП у Білій Церкві на базі тимчасової інфраструктури одночасно із сусідами до кінця 2025 року" - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в Закарпатській ОВА, тим часом триватиме будівництво пункту перетину відповідно до проєкту.
"Для української сторони реалізація цього проєкту - пріоритет. Адже йдеться не тільки про збільшення пропускної спроможності на українсько-румунському кордоні та покращення логістики. Це також про дотримання зобов'язань та імідж нашої країни в очах партнерів" - йдеться в повідомленні.
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