Відкриття пункту пропуску на кордні з Румунією на Закарпатті відтермінували до кінця року, раніше ОВА заявляла про запуск у серпні 2025-го.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.

"Триває робота з румунськими партнерами щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Днями дві делегації провели продуктивну зустріч. ️Обговорили, зокрема, питання будівництва пункту пропуску «Біла Церква - Сігету Мармацієй». ️Вже підписаний договір на виконання робіт. Плануємо запустити новий ПП у Білій Церкві на базі тимчасової інфраструктури одночасно із сусідами до кінця 2025 року" - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Закарпатській ОВА, тим часом триватиме будівництво пункту перетину відповідно до проєкту.

"Для української сторони реалізація цього проєкту - пріоритет. Адже йдеться не тільки про збільшення пропускної спроможності на українсько-румунському кордоні та покращення логістики. Це також про дотримання зобов'язань та імідж нашої країни в очах партнерів" - йдеться в повідомленні.