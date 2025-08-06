Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відкриття пункту пропуску на кордні з Румунією на Закарпатті відтермінували до кінця року

 

Відкриття пункту пропуску на кордні з Румунією на Закарпатті відтермінували до кінця року, раніше ОВА заявляла про запуск у серпні 2025-го.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.

"Триває робота з румунськими партнерами щодо розбудови прикордонної інфраструктури. Днями дві делегації провели продуктивну зустріч. ️Обговорили, зокрема, питання будівництва пункту пропуску «Біла Церква - Сігету Мармацієй». ️Вже підписаний договір на виконання робіт. Плануємо запустити новий ПП у Білій Церкві на базі тимчасової інфраструктури одночасно із сусідами до кінця 2025 року" - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Закарпатській ОВА, тим часом триватиме будівництво пункту перетину відповідно до проєкту.

"Для української сторони реалізація цього проєкту - пріоритет. Адже йдеться не тільки про збільшення пропускної спроможності на українсько-румунському кордоні та покращення логістики. Це також про дотримання зобов'язань та імідж нашої країни в очах партнерів" - йдеться в повідомленні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес