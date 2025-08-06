Прем'єр Індії вперше за сім років відвідає Китай - Reuters

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці цього місяця відвідає Китай вперше за понад 7 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в уряді.

Моді відправиться до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня, розповів неназваний співрозмовник агентства.

Поїздка Моді відбудеться у той час, коли відносини Індії зі Сполученими Штатами переживають найсерйознішу кризу за останні роки після того, як президент США Дональд Трамп ввів найвищі серед азійських країн мита на товари, що імпортуються з Індії, та погрожує Нью-Делі подальшими санкціями через купівлю російської нафти.

Візит Моді до китайського міста Тяньцзінь для участі у саміті ШОС буде його першою поїздкою в КНР з 2018 року. Пізніше китайсько-індійські відносини різко погіршилися після військового зіткнення на спільному гімалайському кордоні у 2020 році.

Зазначається, що Моді та лідер Китаю Сі Цьзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії у жовтні, що призвело до покращення відносин між двома країнами. Зараз азійські країни-сусіди повільно знімають напругу, що заважала діловим відносинам та подорожам між Індією та Китаєм.

Як повідомляв Укрінформ, 4 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "суттєво підвищити" тарифи для Індії, яка продовжує купувати нафту у Росії та живить її військову машину, що масово вбиває українців.