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Уряд РФ вдруге за рік перепише бюджет через падіння нафтових доходів
16:09 06.08.2025 |
Через стрімке скорочення нафтово-газових надходжень та постійне зростання витрат російський уряд готується вдруге за рік вносити зміни до бюджету.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Навесні Мінфін Росії вже знизив план доходів на 1,8 трлн рублів (20 млрд дол), а витрати - навпаки - збільшив на 800 млрд руб. (8,9 млрд дол). Це призвело до того, що прогнозований дефіцит бюджету зріс утричі - до 3,8 трлн рублів (42 млрд дол) або 1,7% ВВП. Проте, як вважають експерти, і ці межі не буде дотримано.
Зараз уряд оновлює макропрогноз і готує трирічний бюджет. Поправки до чинного бюджету планують внести до 30 вересня - одночасно з поданням нової бюджетної версії до Держдуми.
Хоча конкретні параметри змін поки не озвучують, аналітики впевнені, що "діра" у бюджеті лише зростатиме. За січень-липень 2025 року доходи від сировини впали майже на 20% у порівнянні з минулим роком і знижуються вже третій місяць поспіль - на 30% рік до року.
Попередні зміни збільшили загальні витрати бюджету до 42,3 трлн руб (470 млрд дол), але зараз у системі "електронного бюджету" вже фігурує цифра 42,9 трлн руб. (≈ 477 млрд доларів). За оцінками аналітика РАНХіГС Володимира Єремкіна, дефіцит може зрости до 6-9 трлн руб (≈ 67-100 млрд дол) до кінця року.
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