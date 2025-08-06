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АНАЛІТИКА

Німецька Uniper змогла відсудити у Газпрому 8 млрд євро до завершення арбітражу – Bloomberg

 

Німецька енергетична компанія Uniper, яка до 2022 року була найбільшим покупцем російського газу, змогла стягнути з Газпрому близько 8 млрд євро ще до завершення арбітражного процесу. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України та різкого припинення постачань російського газу європейські енергокомпанії зазнали мільярдних збитків і почали судитися з Газпромом.

Більшість із них досі чекають на виплати, але Uniper змогла пришвидшити процес завдяки нестандартній юридичній стратегії.

Паралельно з арбітражем її юристи улітку 2022 року подали запит на термінове судове рішення в регіональний суд міста Вайден у Баварії - саме там проходять газові маршрути з Росії.

Вигравши справу, Uniper вимагала авансом 5 млрд євро, але суд відмовив. Тоді компанія подала апеляцію в суд Нюрнберга, який погодився і дозволив стягнути 3,65 млрд євро.

Згодом Uniper виграла ще два рішення - на 3,79 млрд євро та 576 млн євро.

Загалом у 2022 році компанія отримала судові дозволи на стягнення близько 8 млрд євро, тоді як її арбітражне провадження завершилося лише у червні 2024 року із присудженням додаткових 13,5 млрд євро.

Щоб реально отримати гроші, Uniper шукала вимоги, які Газпром мав до інших компаній, і спрямовувала стягнення саме на них.

Частину грошей вдалося отримати вже наприкінці 2023 року, але компанія не розкриває, з яких саме активів чи контрагентів.

Юристи кажуть, що цей шлях доступний лише за особливих умов - потрібно довести "надзвичайну ситуацію". У випадку Uniper, її існування було під загрозою, тому суди діяли швидко.

"Між кредиторами відбувається гонка, і ви повинні намагатися діяти якомога швидше, - сказав адвокат A&O Shearman у Франкфурті Тіно Шнайдер, і додав: - Якщо хтось інший першим захопить актив, його вже не буде".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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