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Артур Еш
Путіну бракує грошей: Найбільша суднобудівна компанія Росії скорочує працівників через брак держзамовлень
14:37 06.08.2025 |
Ярославський суднобудівельний завод "Вимпел", що входить до складу державної Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК), почав скорочувати працівників.
Наразі відомо, що повідомлення про звільнення отримали щонайменше 33 працівники підприємства, на якому загалом працює 950 робітників, пише The Moscow Times із посиланням на російське інформагентство РБК.
Один з працівників заводу підтвердив інформацію джерел агентства про початок звільнень. За його словами, це лише початок і до кінця року очікується ще кілька хвиль скорочень через необхідність оптимізації витрат на тлі нестачі цивільних і військових замовлень.
Фінансові проблеми "Вимпела" віддзеркалюють дефіцит фінансування усієї ОСК, який Мінфін РФ оцінює у понад 1 трильйон рублів, зазначає агентство.
Ситуацію значно погіршило рішення уряду Росії урізати урізати фінансування програми оновлення цивільного флоту на умовах пільгового лізингу суден із запланованих раніше 231 мільярда рублів до 134,8 млрд руб. Головною причиною скорочення програми російські фінансисти називають різке падіння доходів бюджету та зростання дефіциту.
Як повідомлялося, влада РФ раніше вже скоротила понад 100 млрд руб. видатків на авіапром та інші програми підтримки промисловості, а у Раді федерації закликають знайти ще 2 трлн руб. щороку, урізаючи "неефективні" статті, щоб профінансувати оборону.
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