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АНАЛІТИКА

Росія вперше експортувала нафту до Вʼєтнаму

 

Росія вперше експортувала нафту до Вʼєтнаму, розширюючи ринки збуту на тлі санкцій Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

У червні танкер Northernlight завантажив 60 000 тонн нафти в порту Висоцьк на Балтійському морі. Частину вантажу (до 27 000 тонн) він розвантажив 3 серпня на терміналі у вʼєтнамській провінції Кханьхоа. Решту доправляє до китайського порту Далянь.

"Це перше постачання російської нафти до Вʼєтнаму після початку санкцій ЄС у 2023 році," - зазначає агентство.

До цього Росія лише один раз - у 2015 році - тестово відправила нафту ESPO Blend на вʼєтнамський НПЗ Dung Quat.

"РФ активно шукає нові ринки збуту в Азії через втрату європейського," - кажуть трейдери.
За матеріалами: Економічна правда
 

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