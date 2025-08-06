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Росія вперше експортувала нафту до Вʼєтнаму
14:23 06.08.2025 |
Росія вперше експортувала нафту до Вʼєтнаму, розширюючи ринки збуту на тлі санкцій Заходу.
Про це повідомляє Reuters.
У червні танкер Northernlight завантажив 60 000 тонн нафти в порту Висоцьк на Балтійському морі. Частину вантажу (до 27 000 тонн) він розвантажив 3 серпня на терміналі у вʼєтнамській провінції Кханьхоа. Решту доправляє до китайського порту Далянь.
"Це перше постачання російської нафти до Вʼєтнаму після початку санкцій ЄС у 2023 році," - зазначає агентство.
До цього Росія лише один раз - у 2015 році - тестово відправила нафту ESPO Blend на вʼєтнамський НПЗ Dung Quat.
"РФ активно шукає нові ринки збуту в Азії через втрату європейського," - кажуть трейдери.
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