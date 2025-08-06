У Росії вперше з початку великої війни закрилось у півтора рази більше компаній, ніж з'явилось нових

У першому півріччі 2025 року в Росії припинили роботу 141 тис. компаній, що майже в півтора рази більше, ніж з'явилося нових (95 тис.), свідчать дані Росстату.

Таким чином, "смертність" бізнесу у РФ перевищила "народжуваність" вперше з 2022 року, пише The Moscow Times.

Найчастіше припиняли роботу компанії у галузі торгівлі, будівництва та обробної промисловості, які особливо чутливі до зростання витрат і падіння споживчого попиту, зазначає видання.

Водночас на ринку нерухомості також наближається хвиля банкрутств - у Єкатеринбурзі фінансового краху зазнає колишній генпідрядник групи ПІК "Стройпроект Групп", у Ростові-на-Дону визнано неплатоспроможним СК "Донстрой".

Серед російських fashion-брендів були ліквідовані ME та I AM Studio.

Паралельно з цим, ліквідацію почали ряд іноземних компаній, що заявляли про вихід з російського ринку ще у 2022 році, зокрема такі іноземні гіганти як H&M і Microsoft.