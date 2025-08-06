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Елеонор Рузвельт
Іспанія хоче повністю заборонити куріння на терасах барів і ресторанів до 2027 року
12:53 06.08.2025 |
Міністерка охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія "повністю впевнена", що до 2027 року на терасах барів і ресторанів буде заборонено курити.
Заяву очільниці іспанського МОЗ наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".
Гарсія згадала про реформу закону про боротьбу з курінням, який заборонить куріння та вейпінг на терасах і розширить зони, вільні від куріння, в тому числі на робочих транспортних засобах.
Вона підкреслила важливість цих реформ і консенсус суспільства в цьому питанні, оскільки, за її словами, "ми є країною, яка рухається вперед, яка знову стає передовою в боротьбі з тютюном і тютюнопалінням".
Проведене МОЗ Іспанії дослідження показало, що існує консенсус між курцями і некурцями з приводу куріння на терасах. Обидві групи погоджуються, що це має бути заборонено.
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