Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія хоче повністю заборонити куріння на терасах барів і ресторанів до 2027 року

 

Міністерка охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія "повністю впевнена", що до 2027 року на терасах барів і ресторанів буде заборонено курити.

Заяву очільниці іспанського МОЗ наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Гарсія згадала про реформу закону про боротьбу з курінням, який заборонить куріння та вейпінг на терасах і розширить зони, вільні від куріння, в тому числі на робочих транспортних засобах.

Вона підкреслила важливість цих реформ і консенсус суспільства в цьому питанні, оскільки, за її словами, "ми є країною, яка рухається вперед, яка знову стає передовою в боротьбі з тютюном і тютюнопалінням".

Проведене МОЗ Іспанії дослідження показало, що існує консенсус між курцями і некурцями з приводу куріння на терасах. Обидві групи погоджуються, що це має бути заборонено.
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6845
  0,1056
 0,25
EUR
 1
 48,0914
  0,2556
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес