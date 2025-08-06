Іспанія хоче повністю заборонити куріння на терасах барів і ресторанів до 2027 року

Міністерка охорони здоров'я Іспанії Моніка Гарсія "повністю впевнена", що до 2027 року на терасах барів і ресторанів буде заборонено курити.

Заяву очільниці іспанського МОЗ наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Гарсія згадала про реформу закону про боротьбу з курінням, який заборонить куріння та вейпінг на терасах і розширить зони, вільні від куріння, в тому числі на робочих транспортних засобах.

Вона підкреслила важливість цих реформ і консенсус суспільства в цьому питанні, оскільки, за її словами, "ми є країною, яка рухається вперед, яка знову стає передовою в боротьбі з тютюном і тютюнопалінням".

Проведене МОЗ Іспанії дослідження показало, що існує консенсус між курцями і некурцями з приводу куріння на терасах. Обидві групи погоджуються, що це має бути заборонено.