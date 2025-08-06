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Новий президент Польщі склав присягу
12:22 06.08.2025 |
Новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу та офіційно заступив на посаду.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Церемонія проходить у Сеймі Польщі. Ще зранку перед будівлею зібралися прихильники Навроцького та скандували гасла на його підтримку.
Невдовзі після 10 ранку за польським часом Кароль Навроцький склав присягу та офіційно розпочав каденцію, замінивши на посаді Анджея Дуду.
Дуда, який залишає посаду після двох каденцій, увечері у вівторок виступив з останнім зверненням, в якому пообіцяв продовжувати "активну діяльність" як всередині країни, так і за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно Навроцький провів першу телефонну розмову з президентом України, після якої зазначив, що Київ може далі розраховувати на підтримку Варшави на тлі російської агресії та що історичні питання будуть для нього пріоритетом у відносинах з Україною.
Більшість поляків не очікують, що Навроцький буде хорошим президентом.
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