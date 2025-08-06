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ЗМІ: Іспанія передумала купувати F-35 і шукає європейську альтернативу
11:57 06.08.2025 |
Іспанія відмовилася від планів придбати американські винищувачі F-35 та розгляне альтернативи європейських виробників.
Про це з посиланням на свої джерела в уряді повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".
В іспанському уряді нібито остаточно передумали купувати новітні американські винищувачі F-35 та призупинили вже ініційовані попередні контракти.
Попри те, що уряд у квітні затвердив план на 10 млрд доларів і зобов'язався витрачати щонайменш 2% ВВП на оборонні потреби, рішення інвестувати 85% цих коштів виявилось несумісним з купівлею винищувачів у США.
На тлі цієї інформації поки незрозуміло, чим Іспанія замінить свої штурмовики вертикального зльоту Harrier AV8B, які мають списувати у 2030 році.
Продовження їхнього використання не розглядають - не лише тому, що вони літають вже майже 50 років, а й тому, що США та Італія списують останні свої такі моделі і їхній ремонт та обслуговування стане складною задачею. Винищувачі F-35B називали "єдиною альтернативою" для флоту.
На флоті нібито вже замовили у верфі Navantia дослідження щодо перспектив створення авіаносця з довгою палубою, з якого могли би злітати літаки не лише з вертикальним зльотом. У такому разі Іспанія зможе розглядати придбання французьких Rafale.
На озброєння Повітряних сил мали надійти F-35А на заміну F-18, які мають використовуватись максимум до 2035 року.
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