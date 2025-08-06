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АНАЛІТИКА

У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%

 

У Норвегії, яка є світовим лідером з переходу на електромобілі, в липні встановили новий рекорд - понад 97% проданих машин були електричними, повідомила місцева рада Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

З 9563 нових автомобілів, зареєстрованих у липні, 9291 були повністю електричними.

Протягом місяця в країні продали лише 25 машин з бензиновим двигуном і 86 машин з дизелем. Решта - це різного роду гібриди.

Загалом з початку 2025 року в Норвегії зареєстрували 85 079 нових легкових автомобілів, що на 25,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Частка електромобілів зростає і станом на початок серпня становила 94% від усіх нових легкових автомобілів, порівняно з трохи більше ніж 85% за той самий період минулого року.

У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%

 

Всі 20 найпопулярніших моделей у Норвегії є електромобілями.

Tesla Model Y залишається лідером продажів, але загалом Tesla втрачає домінування.

У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%

 

Найпопулярнішим брендом у липні став Volkswagen.

Китайські автомобільні марки та моделі також посилюють свої позиції в Норвегії, маючи ринкову частку трохи більше ніж 13%.

У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Норвегія
 

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