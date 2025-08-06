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У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
10:55 06.08.2025 |
У Норвегії, яка є світовим лідером з переходу на електромобілі, в липні встановили новий рекорд - понад 97% проданих машин були електричними, повідомила місцева рада Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).
З 9563 нових автомобілів, зареєстрованих у липні, 9291 були повністю електричними.
Протягом місяця в країні продали лише 25 машин з бензиновим двигуном і 86 машин з дизелем. Решта - це різного роду гібриди.
Загалом з початку 2025 року в Норвегії зареєстрували 85 079 нових легкових автомобілів, що на 25,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Частка електромобілів зростає і станом на початок серпня становила 94% від усіх нових легкових автомобілів, порівняно з трохи більше ніж 85% за той самий період минулого року.
Всі 20 найпопулярніших моделей у Норвегії є електромобілями.
Tesla Model Y залишається лідером продажів, але загалом Tesla втрачає домінування.
Найпопулярнішим брендом у липні став Volkswagen.
Китайські автомобільні марки та моделі також посилюють свої позиції в Норвегії, маючи ринкову частку трохи більше ніж 13%.
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