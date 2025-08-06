Китай змушує автовиробників припинити цінові війни

Китай попередив своїх провідних виробників електромобілів про необхідність зменшити виробництво та зупинити агресивне зниження цін.

Про це пише The Guardian.

Президент Китаю Сі Цзіньпін публічно розкритикував регіональні органи влади за надмірні інвестиції в штучний інтелект, обчислювальні потужності та електромобілі. Він закликав "зламати цикл інволюції", коли бізнес витрачає більше ресурсів без суттєвого прибутку.

Серед компаній, які отримали попередження від регуляторів, - BYD, XPeng та Great Wall Motors. Їх закликали уникати надвиробництва, яке спричиняє зниження цін до збиткових рівнів. Наприклад, BYD продавала свою модель Seagull майже на 20% дешевше за рекомендовану ціну.

Уряд Китаю представив проєкт змін до закону про ціноутворення, який діє з 1998 року. Його мета - припинити "несправедливу цінову поведінку", включно з демпінгом і використанням домінування на ринку.

Аналітики попереджають, що без глибших реформ дії Пекіна можуть виявитися недостатніми. Деякі місцеві уряди тісно пов'язані з автокомпаніями та не зацікавлені у зменшенні виробництва.

Перенасичення внутрішнього ринку може призвести до ще більшого експорту. Це вже викликало напруження з ЄС, який нещодавно ввів мита до 45% на китайські електромобілі. У відповідь китайські компанії активізували продажі гібридів у Європі.