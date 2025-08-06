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У США заарештували двох громадян Китаю за контрабанду найсучасніших ШІ-чипів NVIDIA
09:26 06.08.2025 |
США заарештували двох громадян Китаю в Каліфорнії за незаконне вивезення до Китаю чипів штучного інтелекту на десятки мільйонів доларів, зокрема NVIDIA H100, пише CNBC.
За даними Мін'юсту, 28-річні Чуань Ген і Шивей Ян з жовтня 2022 по липень 2025 року експортували передові мікропроцесори без необхідних ліцензій.
H100 - це один із найсучасніших чипів NVIDIA, який застосовується у штучному інтелекті, а з 2022 року підпадає під експортний контроль США, спрямований на обмеження доступу Китаю до передових напівпровідників.
Розслідування виявило, що компанія обвинувачених ALX Solutions була створена незабаром після введення американських обмежень. Під час обшуків знайшли листування про спроби обходу законів, зокрема пересилання чипів через Малайзію. У грудні 2024 року компанія здійснила понад 20 відправлень до Сінгапуру та Малайзії, які часто використовуються як транзитні пункти для контрабанди. Платежі при цьому надходили не від офіційних клієнтів, а від компаній із Гонконгу та Китаю.
ФБР і Бюро промисловості та безпеки продовжують розслідування. Ген і Ян звинувачуються у порушенні Закону про реформу експортного контролю, що передбачає до 20 років ув'язнення. Додатково виявилося, що Ян проживала в США нелегально після закінчення візи.
Контрабанда високотехнологічних чипів стала гострою проблемою для Вашингтона. За даними Financial Times, після посилення обмежень Дональдом Трампом на початку 2025 року до Китаю потрапили чипи NVIDIA на понад $1 млрд. Під тиском США Малайзія оголосила, що запровадить обов'язкові дозволи на імпорт передових ШІ-чипів. NVIDIA наголошує, що дата-центри на контрабандних процесорах є "програшною стратегією" та не підтримуються виробником.
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